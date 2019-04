Venemaa on valmis USA ja Hiinaga tuumalepet arutama

Rjabkovi sõnul jälgib Moskva tähelepanelikult teateid, et USA sooviks sõlmida tuumarelvalepet nii Venemaa kui Hiinaga, ja on läbirääkimisteks valmis.

«Samas peame mitte päris korrektseks, et USA mainib selles kontekstis pidevalt Hiinat. On teisigi tuumariike, sh Suurbritannia ja Prantsusmaa. Ja kuna need on USA lähimad NATO-liitlased, peab arvama, et Washingtonil peaks olema lihtsam veenda neid liituma desarmeerimislepinguga kui sellist Ameerika jaoks keerulist läbirääkijat nagu Hiina,» märkis ta.