Roheliste juht Züleyxa Izmailova: kaks juhti jõuavad rohkem kui üks

«Meil üldkoosolek otsustas, et me ei korralda praegu juhi valimisi ja nii juhatus kui esimees jätkavad samas koosseisus,» ütles ta.

Sellegipoolest avaldas ta lootus, et kaks juhti siiski tuleb, kuid lisas, et see ei sõltu ainult temast, vaid ka teistest erakonna liikmetest.