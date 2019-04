Välisminister Urmas Reinsalu kõneles telefonis oma Läti kolleegiga

Reinsalu ütles telefonikõnes oma Läti kolleegile, et Läti on Eesti jaoks olnud lähedane sõber ja partner ning meie koostöö ja ühiste huvide kaitsmine erinevates valdkondades, näiteks julgeoleku-, majandus- ja kultuuriküsimustes, on sellest hea näide.

«Samuti on meie tihe samameelne suhtlus ja koordinatsioon rahvusvahelistes organisatsioonides hindamatu tähtsusega. Meie kahe riigi vendlus on olnud kuulikindel aga kindlasti leiame teid, et seda veelgi süvistada,» ütles Reinsalu.

Reinsalu õnnitles Läti välisministrit ja rahvast saabuva Euroopa Liiduga liitumise tähtpäeva puhul. Eesti ja Läti koos kaheksa Euroopa riigiga said ühenduse liikmeks 15.aastat tagasi, 1.mail