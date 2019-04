Marti Kuusik: olen abiellunud kaks korda sama naisega, seega on meid sidunud olulised asjad

«Mul on olnud taotlus elada väga ilusat pereelu, aga on olnud tõususid, on olnud mõõnasid ja juba see asjaolu, et ma olen kaks korda lahutatud, näitab, et minu elus kahtlemata oli probleeme. Aga neid probleeme üleüldse inimeste pereelus esineb vist lausa pooltel juhtudel, minu teada, mis lõpevad lausa lahutusega,» rääkis Kuusik «Ringvaates».