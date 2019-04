Minister Kuusikuga seoses alustati kriminaalmenetlust

«Minule teadaolevalt on ka praeguseks hetkeks kriminaalmenetlus alustatud, et neid fakte kontrollida ja kas nad peavad paika või ei pea», ütles Raivo Aeg «Aktuaalse kaamera» stuudiointervjuus.

Marti Kuusik ütles täna Postimehele, et need on alusetud valed. «Ka minu eksabikaasa on selle kohta teie väljaandele eelmisel nädalal juba oma kommentaarid jaganud.» Politseist öeldi pärastlõunal, et neile ei ole Kuusikuga seoses laekunud ühtegi teadet lähisuhtevägivalla kohta. Ka ei ole tema suhtes alustatud ühtegi vastavasisulist menetlust.