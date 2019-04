«Jõupositsioonil mehed helistavad väidetavale vägivalla ohvrile ja küsivad, kas....?»

Postimees kirjutas eile , et väliskaubanduse ja infotehnoloogia ministri Marti Kuusiku endine abikaasa pidi Mart Helmele, Martin Helmele, Marti Kuusikule ja peaminister Jüri Ratasele telefoniteel kinnitama, et Kuusik pole kodus vägivallatsenud.

«Jõupositsioonil mehed helistavad naisele, kes paljudele teadaolevalt on räige vägivalla ohver ja küsivad, kas .... ? Sellise tehnika kasutamist näeme tavaliselt vanades krimi- või sõjafilmides, kus sul on ainult üks vastus, kui tahad edasi elada,» kirjutas tugikeskus sotsiaalmeedias.

Pärnu naiste tugikeskus on oma teenused pakkunud lähisuhtevägivalla ohvritele juba 9,5 aastat. Selle aja jooksul on meil olnud 2413 esmast klienti.

See tähendab, et need on olnud naised oma nime ja näoga, kes on julenud abi otsida elule, mis on täis vägivalda. 384 naise elus on olnud vägivald niivõrd jõhker, et nemad on vajanud turvalist majutust väljaspool oma koduseinu.

Statistika Eesti kohta ütleb, et politsei poole pöördunud lähisuhtevägivalla ohvrite arv 2010.a. oli 1200 ja 2018.a. juba 3607. Tähendab oleme riigina näidanud, et vägivalla ohvrid saavad abi ja selle usalduse kasvatamisega liikunud aasta aastalt turvalisema ja vägivallatuma elu suunas.

Pärnu naiste tugikeskus (ei kuulu Eesti Naiste Varjupaikade Liitu) ei ole kunagi kurtnud, et riigil on olnud vähe raha panustada vägivalla ohvrite kaitsele. Oleme leidnud ise selleks lahendeid ja võimalusi. Kõige tähtsam on olnud see, et riik on tunnustanud seda mida teeme ja toetanud meie ideede levitamist.

Teame, et mõista, miks vägivallatseja käitub nii nagu ta käitub ja miks vägivalla ohver käitub nii nagu ta käitub, ei jõuagi igaüheni. Lundy Bancroft oma raamatus «Miks ta seda teeb» on väga hästi vägivallatseja käitumise mudeli lahtikirjutanud.

Samas on selekteeritud vägivallatsejad oma tegutsemise mustri järgi järgmisteks tüpaazideks: NÕUDLIK MEES, HÄRRA ÕIGE, VEESOGAJA, RIVIDRILLI SEERSANT, HÄRRA ÜLITUNDLIK, PLAYBOY, RAMBO, OHVER, TERRORIST, VAIMUHAIGED ja SÕLTLASED.

Kui neid tüüpe hästi tunda, siis on lihtne mõista, miks nad ei mäleta, kas olid kodus, kui naine kukkus, miks nad vähendavad ja pisendavad, miks nad vägivalda nimetavad vaid turbulentsiks jne. Seda kõike räägivad nad kahjuks häälekalt läbi oma suuorgani ja ei saa ise arugi, kuidas enda vägivaldse käituja tüübi reedavad.

Siseturvalisuse vallas on mitmed ministeeriumid seni teinud koostööd ohvrite taasohvristamise vältimiseks. Oleme olukorras nagu saunast tulles, kui keegi sind jääkülma veega üle viskab. Pesuehtne turbulents. Jõupositsioonil mehed helistavad naisele, kes paljudele teadaolevalt on räige vägivalla ohver ja küsivad, kas .... ? Sellise tehnika kasutamist näeme tavaliselt vanades krimi- või sõjafilmides, kus sul on ainult üks vastus, kui tahad edasi elada.

Mis siis tänases olukorras teha? Kõigis oma tegevustes orienteerume alati lahendustele.

Koolitusi lähisuhtevägivalla teemal on igal ajahetkel alati vähe.

Meil on kogemused ja oskused koolitada lähisuhtevägivalla sisu mõistmisel, vägivallatseja ja ohvri käitumise lahtimõtestamisel. Seni on sellest kõik ka aru saanud. Räägime lihtsalt ja selgelt, nii et tädi Maali ka mõistab.

Kutsuge meid end koolitama, kallid rahvaesindajad ja tänased otsustajad. Tasuta töö ei ole meile võõras.