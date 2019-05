Noored tööandjatele: täna olen ma sinu jaoks lumehelbeke, homme kujundan mina tööjõuturgu

Kokku osales iga-aastases küsitluses üle 3100 tudengi ning vastajad andsid tööandjatele üle 1300 ettepaneku.

Uuringu korraldanud Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul on hea meel näha, et tudengid julgevad avaldada oma arvamust ja annavad tööandjatele tagasisidet. «Iga-aastase tudengite uuringu üks peamisi eesmärke ongi töötajaid ja tööandjaid üksteisele lähemale tuua,» ütles Evart. Ta lisab, et teadlik tööandja turundus hoiab oluliselt kokku kulusid ning aitab püsida konkurentsis. «Noortelt saadud tagasiside rakendamine on praegu üks parimaid võimalusi, kus tööandjatel on võimalus eristuda ning saavutada konkurentsieelis.»

Täna olen ma sinu jaoks lumehelbeke, homme kujundan mina tööjõuturgu

Kui meediamaastikul on palju meelehärmi tekitanud noorte suhtumist peegeldav termin «lumehelbeke», siis küsitlusele vastajate hinnangul on see täna paratamatus, et noored on õppinud end inimesena hindama.

«Lumehelbekeste põlvkonnaga võib olla raske toime tulla, kuid kahjuks või õnneks on see vähemalt lähema tuleviku paratamatus, et inimesed on õppinud ennast inimesena hindama ja ei olegi nõus enam sandikopikate eest ennast vigaseks rügama nagu meie vanemate ja nende eelkäijate põlvkonnad.»

«Muutusi on vaja, et ühiskond areneks maailmatasandil. See, et meie, noored, ei lase endale pähe istuda ei tee meid lumehelbekesteks. Me teame oma võimeid ning väärime ka selle eest häid töötingimusi ning palka.»

Uuringule vastajad julgustavad tööle võtma ka vähese kogemusega äsja koolist tulnud noori ning erivajadusega inimesi, sest just nemad kujundavad tööturgu juba loetud aastate pärast.

«Riskige ja võtke noori inimesi tööle. Neid on võimalik suunata, õpetada ning voolida endale vajalikud töötajad.»

«Soovitan võtta tööle ka erivajadusega inimesi. Nad võivad küll teha asju teistest erinevalt, näiteks kasutades spetsiaalseid abivahendeid. Kui aga rääkida kandidaadiga ning otsida koos sobivaid lahendusi, siis saab ta kindlasti oma võimaluste piires hakkama teistega võrdselt.»

«Noori, kes alles õpivad või tulevad koolist, ei tasu karta. Muidugi on nende kogemused oluliselt väiksemad, kuid samas on nad väga õpihimulised ja valmis uusi teadmisi ja oskusi omandama. Lisaks on noortel palju ideid ja nende piiramine tekitabki vaid trotsi ja konflikte. Avatus ja vabadus uute ideede rakendamiseks on oluline ka organisatsiooni arengu jaoks.»

«Noorte kätes on Eesti tulevik. Mida varem neid õigele teele suunata, seda parem.»

Töötaja areng ja lojaalsus käivad käsikäes

Uuringust selgus, et kõige olulisemaks peavad tudengid uuele töökohale kandideerimisel võimalust organisatsiooni sees areneda (96%). Töötajale loodud arenguvõimalused ja lojaalsus ettevõtte vastu on noorte hinnangul tihedalt seotud.