Reinsalu: poliitikul on täiendavad kohustused oma usaldusväärsust toota

"Päris selge on see, et poliitikute puhul on süütuse presumptsioon teistsugune. Paljudel juhtudel on see ühiskondliku, avaliku kriitika all ka süü presumptsioon, kus poliitikul tuleb ära tõestada (oma süütust - ERR)," ütles Reinsalu "Terevisioonis".