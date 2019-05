Tänane riigikogu istung kestis vaid viis minutit

Reformierakonna liige Aivar Sõerd tegi lühikese ettekande eelnõu tutvustamiseks, kus selgitas, et eelnõu eesmärgiks on tõrjuda piirikaubandust. Tema sõnul on praegune aktsiisipoliitikat toonud riigile vaid kahju, kuna Läti kasuks on kaotatud maksuraha. Samuti pole tegelikkuses alkoholitarbimine vähenenud.