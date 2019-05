Ida-Harju politseijaoskond sai uue juhi

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul on Roger Kumm ennast kriminaalvaldkonnas tõestanud väga võimeka juhina. «Roger võtab ise initsiatiivi, korraldab vajadusel õppusi, seminare või võtab vedada projekte. Ta näeb, et süüteomenetlus ja karistus ei lahenda probleeme, vaid lahenduseks on ennetus ning murede juurpõhjustega tegelemine. Süütegu on paraku juba tagajärg,» lausus Jaani.