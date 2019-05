Minister: prantslased saavad Jumalaema kiriku taastamises sõnaõiguse

Prantsusmaa on kuulutanud kiriku rekonstrueerimiseks välja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse, mistõttu ei ole võimatu, et 13. sajandist pärinev hoone saab juurde tänapäevast hõngu. Asjatundjad osutavad, et Jumalaema kirikut on varemgi vastava ajastu detailidega täiendatud.