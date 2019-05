Uued firmakingituste trendid 2019. aastal

Pole kahtlust, et kõige toredam kingitus on ettevõtte enda toode või teenus, kuid mõnikord on mõistlik teha ka reklaamkingitusi. Valida võiks 2-3 kingiagentuuri, kellega regulaarselt koostööd teha, kingivarusid aga täiendada vähemalt 3 korda aastas. Selline planeerimine aitab kokku hoida nii aega kui ka firmakingitustele tehtavaid kulutusi. Samuti on oluline kingitusest saadava tulu mõõdetavus. Kuid ennekõike tuleb leida hea kingiidee, mis võib osutuda oodatust keerulisemaks. Parim firmakingitus on tehtud õigel ajal, õiges kohas ja õige sõnumiga ning mis põhitähtis – õigele adressaadile!

Kingituste valikul on ääretult oluline planeerimine. Et saada maksimaalne tulemus, peaksite reklaamkingituste eksperdi pühendama oma turundusplaanidesse. Eksperdil peaks olema info, millal, kellele ja mis puhul soovite kingitusi teha. Millistel messidel on teil kavas osaleda ja kes on teie toote või teenuse sihtrühm.

Üks põhilisemaid küsimusi, mis ärikingituste puhul üles kerkib, on see, kas ja kuidas on võimalik mõõta nendelt saadavat tulu? Selleks on erinevaid meetodeid, kuid kõige otsesemalt saab seda teha „Call to Action“ reklaamkingituste puhul. Lühidalt öeldes tähendab see, et firmakingile on lisatud QR-kood, millega suunatakse kingituse saaja teie kodulehele mingi kolmanda tegevuse abil. See ei pea tingimata olema teie koduleht, vaid võib olla milline iganes maandumisleht, millelt on võimalik hiljem analüüsiks vajalikud andmed kätte saada. QR-kood on lihtsaim meetod nende andmete kogumiseks, kuid leidub üks veel parem innovaatiline võimalus – AR ehk Augmented Reality. Teisisõnu liitreaalsus ehk rikastatud reaalsus, mis kombineerib omavahel reaalse ja virtuaalse maailma. Näiteks on võimalik tavaline Rubiku kuubik spetsiaalse äpi abil nn „elama“ panna ja vaadates kuubikut läbi nutiseadme ilmub sellele näiteks teie firma 3D logo või reklaamvideo või küsitlus. Lõimides omavahel füüsilise reklaamkingituse liitreaalsusega annate brändile uue mõõtme, kogudes ühtlasi ka andmeid tõhusamaks turundamiseks. Liitreaalsus firmakingitused on juba praegu Logotrade´i tootevalikus.