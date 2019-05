Amet: lastekaitsetöötajal on kohustus sekkuda pere siseasjadesse ka ohu kahtluse korral

«On oluline, et just lapsed teaksid, et murest, millest mingil põhjusel ei saa rääkida oma vanemaga, võib rääkida lapse jaoks turvalise täiskasvanuga, kas siis perearsti, klassijuhataja, mõne sugulase, politseiniku või helistada lasteabitelefonile 116 111,» lisas Rattas.

Naiste tugikeskused saavad aidata siis, kui ohver abi ise soovib

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse liige Eha Reitelmann:

Naiste tugikeskused saavad aidata siis, kui ohver ise seda abi soovib. Meie tugikeskused ei survesta ohvrit, ei suru talle oma vaateid ja arusaamu peale, kuna just sellist lähenemist on ohver kogenud oma vägivaldsete partneri poolt. Naiste tugikeskuste eesmärk on naist jõustada seni, kuni naine ise on valmis tulema vägivaldsest suhtest välja ja enda eest seisma. Mõnel naisel võtab see aega aastaid või isegi aastakümneid.

Käitume juhtumipõhiselt. Kui lähisuhte vägivallast teatab näiteks naaber, kes kuuleb kõrvalkorterist vägivallale viitavaid hääli, ja küsib, mida teha, siis soovitame neil politsei kutsuda. Sama soovitame kõigil juhtudel, kui tegu on otsese ohuga kellegi elule või tervisele.

Kui aga helistab näiteks varjatuma vägivalla all kannatava naise töökaaslane, sugulane või sõber ja küsib nõu, kuidas seda naist aidata, siis on lähenemine erinev. Esmalt selgitame helistajale, kui raske on vägivaldsest suhtest lahkuda ning miks ohver ja vägivallatseja nii käituvad. Seejärel soovitame, mida ja kuidas võimaluse korral ohvriga rääkida, teda julgustada ning toetada, motiveerida teda spetsialistidelt abi otsima. Kindlasti rõhutame, et naiste tugikeskused on valmis 24/7 abistama ja palume neil anda ohvrile tugikeskuse kontaktid, samuti ohvriabi kontaktid.

Tugikeskustelt küsitakse üpris sageli nõu, kuidas käituda, kui on kahtlus, et mõne lähedase inimese peres toimub vägivald, aga päris kindel selles ei olda. Meie soovitus on juhul, kui küsija suhe arvatava ohvriga on piisavalt usalduslik, proovida nelja silma all viibides kirjeldada, mida olete märganud, väljendada oma hoolimist, küsida, kas ta sooviks teiega midagi jagada või vajaks teie poolt mingit abi. Soovitada naistel tugitelefonile 1492 või naiste tugikeskusesse helistamist, kus on võimalik täiesti anonüümselt oma probleemidest rääkida ja koos kogenud töötajatega erinevaid võimalusi kaaluda.

Koostööd PPA ja lastekaitsega teevad naiste tugikeskused pidevalt, kuid see koostöö on ikkagi seotud konkreetsete vägivalla juhtumitega, mis on meieni jõudnud, ja toimub naise teadmisel.

Vägivalla kahtlus võib tekkida paljude perede suhtes, kuid see ei anna kohe alust sekkuda nende pereellu. Sekkumiseks peab olema õiguslik alus, sekkuda saavad ametiisikud, kellel on selleks vastavad volitused, eelkõige õiguskaitseametnikud, aga ka lastekaitsetöötajad oma volituste piires.