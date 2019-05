Kõik, mida peate teadma maja kasutusloast

2020. aasta alguseks tuleb kõik üle 20 m² ehitusaluse pinnaga hooned kanda ehitisregistrisse ning neil peab olema kasutusluba. Lisaks eluruumidele kuuluvad nende hulka ka suuremad kuurid, saunad, garaažid ja laudad.

«See puudutab hinnanguliselt enam kui 300 000 hoonet üle Eesti,» räägib kasutuslubadele spetsialiseerunud ettevõtte Projektibüroo üks omanikest Andero Mardo, ent rõhutab, et kasutusloa taotlemine ei ole kohustuslik kõigile: hoonele, mis on ehitatud enne 1995. aastat ja mille kohta on registris korrektne kanne ning mida pole pärast seda laiendatud või rekonstrueeritud, ei ole kasutusluba vaja; kui maja on pärast 1995. aastat laiendatud või rekonstrueeritud, on kasutusluba kohustuslik.

Mis on kasutusluba? Ehitusseaduse järgi on kasutusluba kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis vastab ettenähtud nõuetele ning seda on ohutu kasutada vastavalt ehitusprojektis märgitud eesmärgil. Lisaks majaomanikule on kasutusloa olemasolu vajalik ka kohalikule omavalitsusele, andes kindlustunde, et tema valitsusüksuse all paiknevad hooned on kasutamiseks ohutud.

Kas ehitusloast enam ei piisa?

Aastakümneid tagasi ei olnud kasutusloa taotlemine oluline. Kui omanik oli kord juba saanud ehitusloa, siis võis ehitus kesta kasvõi terve eluaja. Praeguseks on seadused muutunud. Ehitusluba annab küll õiguse ehitada, kuid pärast seda tuleb esitada dokumendid, mis tõestavad, et ehitatud on vastavalt ehitusloale ning ehitis on kasutamiseks ohutu.

Infot, kas majal on dokumentatsioon korras, saab ehitisregistrist või projekti visuaalselt ehitisega võrreldes. Eriti tähelepanelik tuleks olla kinnisvarabuumi ajal kerkinud majadega, paneb Mardo südamele, sest sel perioodil võib probleeme olla ka korterite kasutuslubadega.

Siiani on kohalikud omavalitsused kasutuslubade olemasolusse suure töökoormuse tõttu suhtunud leebelt, aga see on muutumas. Kasutusluba on palju enamat kui vaid formaalne nõue, sest seaduse järgi ei tohiks kasutusloata majas üldse eladagi, mistõttu peaksid dokumentatsiooni üle vaatama kõik majaomanikud, toonitab Mardo.

Viis kõige olulisemat põhjust, miks hoonel peab olema kasutusluba:

1. Kasutusluba tõendab, et hoone on ohutu ja seda on turvaline kasutada.

Kasutusluba kinnitab maja tehno- ja elektrisüsteemide ning kandekonstruktsioonide tehnilist korrasolekut. Tulekollete ohutust kontrollib enne kasutusloa väljastamist Päästeamet.

2. Kasutusluba tagab usaldusväärsuse panga ees.

Pank jälgib laenu andes, kas olemasoleval ehitisel on kasutusluba või kas ehitusjärgus elamul on ehitusluba. Mõlemal on sama eesmärk – tagada ehitiste ja ehituse ohutus. «See annab kindlustunde, et vara, mille vastu nad laenu annavad, on kindel tagatis,» selgitab Mardo. Kui kinnisvara dokumentatsiooniga pole kõik korras, siis pank laenutaotlust kohe tagasi ei lükka, küll aga võib protsess kujuneda üsna ajakulukaks.

3. Kasutusloa olemasolu kiirendab kinnisvara müüki.