Iraan kärbib oma kohustusi tuumaleppes

Teheranis töötav diplomaat kinnitas uudisteagentuurile AFP, et viie riigi saadikud on kutsutud tänaseks välisministeeriumi Aragchiga kohtuma.

USA lahkus 8. mail 2018 ühepoolselt 2015. aastal sõlmitud mitmepoolsest leppest, mida tuntakse nime all ühine kõikehõlmav tegevuskava (JCPOA), millega Iraan soostus peatama oma tuumaprogrammi vastutasuks sanktsioonide tühistamisele.

President Hassan Rouhani saatis omalt poolt kirja nende viie riigi liidritele, et «selgelt rõhutada, kui kannatlik on Itaan JCPOA osas olnud», märkis eile IRNA.

«Kuid võimalused on kaotatud ning osapooled ei ole suutnud täita oma kohustusi JCPOA-s sel viisil, et Iraanil pole muud teed, kui oma kohustusi vähendada,» kirjutas uudisteagentuur, lisades, et Rouhani kiri saab olema poliitiline.