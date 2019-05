Lauri Läänemets: Jüri Ratas otsustas Le Peni külaskäigu ajaks end taas teki alla peita

Läänemetsa sõnul peaks välispoliitika olema see punane joon, millega ükski vähegi riigimehelikult mõtlev peaminister mängida ei luba. «Hämmastav, aga peaminister Jüri Ratas otsustas Le Peni külaskäigu ümber korraldatud šõu ajaks end taas teki alla peita, lastes koalitsioonipartneril esitleda Eestit väisavaid paremäärmuslasi nagu mingeid superstaare,» ütles ta.

«Ratasest on saanud kahjuks ainult kuller, kes toimetab lahkuvate ja ametisse asuvate EKRE ministrite avaldusi Kadriorgu,» sõnas ta ja küsis retooriliselt, et millal viimati kuuldi Jüri Ratase tegemiste kohta midagi sisulist kui EKRE tempude eest vabandamised välja jätta. «Kõik Jüri Ratase punased jooned, milles koalitsiooniläbirääkimiste nii palju räägiti, on koos esimeste kevadvihmadega rentslist alla uhutud,» sõnas sotside esimeheks kandideeriv Lauri Läänemets.