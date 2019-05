Venezuela opositsiooniliider kinnitas esindajate Norrasse saatmist

"Seal on meil mõned esindajad Norras," ütles Guaidó pealinnas Caracases aset leidnud poliitüritusel.

Norra ringhääling NRK vahendas hommikul viitega anonüümsetele allikatele, et salastatud asupaigas Norra pealinnas on kõnelused käinud mitu päeva ja need peaks neljapäeval lõppema.