Eesti ettevõtjad võivad Tbilisisse rajada Eesti kooli

Kantsler Mart Laidmetsa sõnul on kindlasti Eesti ettevõtjate huvile Gruusias kool asutada aidanud kaasa see, et Gruusia ja Eesti vahel on suurepärased haridusalased koostöösuhted, teatas haridus- ja teadusministeerium.

«Kooli rajajad, kes kuuluvad Hariduse Edendamise Sihtasutusse ja on loonud ka Eestis erakooli TERA, saavad tugineda meie erakoolides edukalt kasutusel olevale metoodikale ja õppekorraldusele. Loodava kooli eestvedajad plaanivad teha koostööd Gruusia riigi ja kohalike omavalitsuste esindajatega, sest ilma kohaliku toetuseta on kooli asutamine teises riigis võimatu. Samuti arendatakse koostööd Tbilisis tegutsevate teiste erakoolidega,» sõnas Laidmets.

Tema sõnul jagavad Eesti ja Gruusia ühist arusaama selle kohta, et hariduses on oluline tegutseda kohe, vaatamata sellele, et töö mõju ilmneb alles aastate pärast. «Viis aastat tagasi alguse saanud Eesti, Gruusia ja UNICEF-i hariduspartnerluse fookuses on olnud kaasav haridus. Õpetajate ja koolijuhtide õppekäigud ning parimate kogemuste jagamine on aidanud kaasa sellele, et Eestis tulemuslikkust tõestanud mudel leidis peegelduse Gruusia uues riiklikus õppekavas,» ütles Laidmets ning lisas, et meie koolid on Gruusiaga koostööst samuti palju õppinud.