Suure tuhinaga alanud Hiiumaa kalafarmi projekt on ootele pandud

Suured kalafarmid Norras ja Kanadas tunduvad praktikas väga head ideed. Kontrollitud keskkonnas kasvatatakse ja säilitatakse vajaminevaid kalaliike, enamasti lõhet, mida on hiljem kerge «püüda» ja turule paisata. Suured kalafarmid toodavad miljoneid tonne kala aastas ning nende omanikud teenivad head kasumit. Lisaks aitab ka juba üle 60-aasta kestnud tööstus päästa kalandust kui sellist, sest kui looduslikult peaksid kalaliigid välja surema, siis on neid tohututes kogustes võimalik saada kalafarmidest.

Keskkonnakahju vs raha

Aga kogu seda asja ei tohiks nii mustvalgelt vaadata. Kuigi kalafarmide omanikud ei pruugi hoolida looduslikest kalaliikidest, sest neil on endal kala küllaga, siis peaksid nad hoolima veekeskkonnale tehtavast kahjust, ja sellest, mida see teeb inimestele. Kalafarmides kasutatavad mürgid ja antibiootikumid, mis peaksid hoidma farmide kalu tervetena, jõuavad paratamatult ookeani elanikeni. Seda sellepärast, et kalafarmid asuvad enamasti meres, mis on ookeaniga ühenduses, või jõgedes ja järvedes, läbi mille kalafarmides kasutatavad pestitsiidid ikkagi suuremasse veekogusse välja jõuavad.

Aktivist Carla Voyageur alustas mõned aastad tagasi tagasi Kanada provintsis British Columbia kampaaniat, milles palub valitsusel vastu võtta seadus, millega lõpetatakse kalafarmide kasutamine Mamalilikala, Namgis ja Musgamagw Dzawada'enuxw piirkondades. Voyageuri tõi need piirkonnad välja, kuna sealset veekeskkonda kasutavad Kanada pärismaalased, et püüda endale toiduks kala. Aga sealsed kalafarmid ja nendest kasutatavad mürgid tapavad veetaimestikku ning seal piirkonnas pesitsevaid kalu, mis vähendab pärismaalaste toidulauale jõudvaid veeolendeid. Voyageur palub kampaania käigus ühe asjana, et farmidel keelataks kasutada vesinikperoksiidi, mida kasutatakse meretäide hävitamiseks, sest looduslik veekeskkond ei suuda mürgi vastu võidelda.

Dr. Mercola kirjutas enda 24. mail 2016 avaldatud kirjutises samu probleeme, mis on juba eespool mainitud, aga Mercola läheb ka natuke konkreetsemaks, tuues välja veel rohkem probleeme, mida kalafarmid endaga kaasa toovad. Ühe lisaprobleemina toob Mercola välja mürgise vasksulfaadi kasutamise, mida kasutatakse, et võrkude ja puuride ümber vetikaid ei tekiks. Mercola kirjutas, et kõik keemilised ained vajuvad merepõhja ning kanduvad lainete abil meres laiali, kahjustades sellega veeolendeid ja -taimi.

Mercola kirjutas ka kahjust inimestele. Vietnamis kalafarmide lähedal elavate perekondade puhul on täheldatud olukorda, kus veesaaste on juba nii suur, et pered peavad lähedal asuvates jõgedes ja järvedes olevat vett keetma enne seda kui nad end selle veega pesta saavad.