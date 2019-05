Rein Lang: Le Peni visiidi meediakajastus ületas normaalsuse piirid

«Le Peni visiidi kajastus Eesti ajakirjanduses on õpikunäide. Viskad kondi järamiseks ja kõik tormavad seda konti üksmeelselt järama. La Peni visiidi meediakajastus oli väljaspool igasugust normaalsust,» rääkis Lang. «Mul oleks olnud väga hea meel, kui Le Peni visiidist oleks ilmunud kaks rida: Tallinnas käis Marine Le Pen ja kõik. See oleks olnud EKRE-meestele väga tõsine koht arutada, et miks nii läks ja miks nad ei saavutanud seda, mida nad tahtsid. Miks nad ei saavutanud ühe mõttetu visiidi üleüldist meediakajastust?»

Lang tõdes, et Le Peni visiidil oli kindlasti uudisväärtus, kuid selle kajastus võinuks piirduda lakoonilise tõdemusega: Marine Le Pen käis Tallinnas.

«Marine Le Pen ei ole Britney Spears, kelle iga sammu ja iga kleidivärvi peaks pidevalt jälgima, et kollane meedia oleks pidevalt kohal. Seda visiiti jooksis kokku kajastama nii-öelda kvaliteetajakirjandus. Ma ei saa tänase päevani aru milleks? Kellele seda vaja oli?» küsis Lang.

Tema sõnul on Le Peni visiidi kajastuse näide natukene hirmutav. «Mis siis saab kui ühel päeval ilmub Tallinnasse kellegi kutsel kolm Ungari aktivisti, kellel on kuklasse tätoveeritud haakrist. Kas me siis teeme neile samasuguse meediakatte,» märkis Lang.

Saatejuht Väino Koorbergi sõnul ei olnud see, kuidas visiiti «tänu mõnele toredale internetitrollile» välismeedias kajastati, võib-olla see, mida Marine Le Pen oleks Eestist oodanud.

«Meil on üks erakond, kes on võtnud turunduse käsiraamatu punkt-punktilt ette ja teab, et mida tugevama avaldusega, värvikama võrdlusega või võikama asjaga sa lagedale tuled, seda kindlamini satud sa pealkirjadesse ja avalõikudesse,» ütles Koorberg.