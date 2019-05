Eesti ei luba Venemaa ministeeriumil kontrollida Tallinna lennujaama

Venemaa asetranspordiminister Aleksandr Jurtšik teatas kirjas, et Venemaa lennundusamet soovib kontrollida välisriikide lennufirmasid, kes teevad lende ka Venemaa õhuruumis, nagu ka lennujaamu, kust lennatakse Venemaale, ent Eesti majandusministeerium vastas eitavalt taotlusele pärast Euroopa Komisjoniga konsulteerimist, et lennundusauditiks puudub vajadus, kuna Euroopa ametkonnad on selle juba läbi viinud, edastas ERR.