Video: miks kiidavad Isamaa poliitikud lakkamatult Ühiskonnauuringute Instituuti?

ÜUI kodulehel on kirjas, et tegemist on mõttekojaga, mille sihiks on koostada kallutamata uuringuid. Espaki arvates ei sea Isamaa suurannetajalt toetuste vastuvõtmine organisatsiooni usaldusväärsust kahtluse alla, hoopis vastupidi: «Iga suurannetaja lisab usaldusväärsust.»

«See on tavapärane vandenõu Parvel Pruunsildadest ja isamaalastest. See on idiootlikuks muutumas,» ütles Espak Postimehe küsimustesse süvenemata. «See meenutab Margus Linnamäega (Postimees grupi omanik ja Isamaa suurtoetaja - S.P) seotud vandenõusid. Need on täiesti totakad. /.../ Isegi mu doktoritöö juhendaja kuulus Isamaaliitu,» ütles Espak. Sellegipoolest polnud ta nõus avaldama, milliste summadega Pruunsild nende MTÜ tegevust toetanud on.

Espak teatas, et Ühiskonnauuringute Instituudile viitavad ka teised erakonnad ja poliitikud. «Vaadake sotside koduleheküljele, seal on ka meile viidatud. /../ Ja absoluutselt kogu aeg kasutatakse (meie uuringuid - S.P),» ütles ta.

ÜUI uuringuid on tõepoolest jaganud ka teised poliitikud ja erakonnad, kuid Isamaa poliitikud paistavad silma järjepidevuse ja sagedusega, eriti valitsuse pressikonverentsidel ja rahvusringhäälingus esinedes. Küsimusi tekitab ÜUI ja Isamaa ühine suurtoetaja ning tõsiasi, et kuigi mõttekoda on uurinud erinevate erakondade valimislubadusi ja toetusnumbreid, siis eraldi on võetud luubi alla konservatiivsete erakondade põhiteemad: abielu, rändepakt, pensionireform (Isamaa põhilubadus), Rail Baltic, samasooliste õigused.

Küsimusele, miks võtab sõltumatust ja objektiivsust taotlev organisatsioon vastu Isamaa erakonna suurima toetaja kingitusi, vastas mõttekoja juht, et ei mõista, miks ei või Pruunsild kuuluda Isamaa erakonda.