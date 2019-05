Klassikaline tudeng on väljasurev liik, millised on võimalused töö kõrvalt tagasi kooli minna?

“Tööl käivad kõik – nii täiskohaga kui kaugõppe tudengid. Meil ei ole enam sellist traditsioonilist üliõpilast nagu oli 10 aastat tagasi – iga üliõpilane on iseenda nägu ja 70% on tööga seotud,” selgitas ta. Vahet pole, kas see on teenindamine kohvikus, et natuke lisaraha teenida või erialane töö.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis (TTK) on kõikidest üliõpilastest ühe kolmandiku jagu kaugõppe tudengeid ehk neid on 600-st 200 ja nende keskmine vanus on 26 aastat.

Rooste sõnul saavad kõik tudengid, kes tahavad ja kel on huvi töö kõrvalt kõrgharidust omandada sellega hakkama. Kuid oluline on pakkuda ka tugisüsteeme. “Me katsume jälgida, et õppeainetel oleks e-tugi ja et iseseisva õppe jaoks oleksid materjalid e-keskkonnas kättesaadavad. Samuti toimuvad õppejõudude konsultatsioonid nii suuliselt või kirjalikult,” lisas ta.

Töö kõrvalt õppija ootab praktilisi oskusi ja kaugõpet

Töötaval inimesel on päevases õppes õppimine peaaegu välistatud, seega peavad koolid looma erinevaid kaugõppe võimalusi. Tallinna Tehnikakõrgkoolis varieerub kaugõppe õppekoormus õppekavade kaupa. Osadel õppekavadel toimub kuus nädalapikkust kogunemist õppeaastas ehk loenguid on 30 päeva jagu. Teiste kaugõppe õppekavade tudengid käivad loengutes kolm päeva ehk neljapäevast laupäevani pikad päevad viis korda semestri jooksul. “See tähendab, et kaugõppijatel ei ole nii palju kontaktõppe mahtu kui päevaõppe üliõpilastel ja neil on iseseisva tööna vaja rohkem teha,” selgitas Rooste.

Tööd ja õpinguid seob omavahel ka praktika. Kui näiteks tudengi töökoht vastab õppekavale, siis saab ta praktika teha oma igapäevase töö raames. Kui töö seda aga ei võimalda, saab Rooste sõnul teha praktika erialaseid vaatluseid tehes või lisaülesandeid võttes.

Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juht Kerstin Holland tõdes, et uusi oskusi saab omandada ka ise õppides, lugedes raamatuid, osaledes seminaridel, webinaridel või pikemajalistel koolitusel. Kui aga soovitakse üks eriala põhjalikult omandada, siis töötukassa toetab kutse- või kõrgkooli astumist.

Enne otsuse langetamist pea nõu spetsialistiga

Täiskasvanuna ei pruugi taas õppima asumise otsus tulla väga lihtsalt, sest taas kooliminek on iga inimese jaoks suur samm ja kindlasti tekib küsimus: kuidas töö- ja pereelu kõrvalt õppimisega toime tulla ja mida üldse tasuks õppima minna? “Takistusi aitab osaliselt ületada töötukassa tasemeõppes osalemise toetus, mis katab osa õpingutega seotud kuludest, enne kooli minemist tasuks kindlasti tulla läbi töötukassa karjäärinõustaja juurest” märkis ta.

Tasemeõppes osalemise toetust saavad nii töötavad kui töötud inimesed, kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on kooli lõpetamisest möödas vähemalt viis aastat. Lisaks inimesed, kel on eri- või kutsealase hariduse, kaasa arvatud kõrghariduse saamisest möödunud vähemalt 15 aastat.

“Toetuse suurus sõltub sellest, kas inimesel on sissetulek. Kui sissetulekuid pole on toetuseks 260 eurot kuus. Kui aga tulevane õppur saab töötasu või mõnd toetust, siis 130 eurot kuus. Toetust makstakse kogu õpiaja jooksul ja õpingute katkestamisel ei pea toetust tagasi maksma,” selgitas Holland.

Ta rõhutas, et töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Sel aastal on valikus 100 õppekava 35 koolis, õppekavad on nii eesti kui vene keeles.