USA kongress võib ligi pääseda presidendi maksuandmetele

Trumpi koduosariigi New Yorgi parlament võttis vastu seaduse, mis võimaldab maksuandmete edastamise kongressile, kui loovutamisel on olemas määratletud ja seaduslikult pädev eesmärk.

Seaduse jõustumine vajab veel osariigikuberneri Andrew Cuomo heakskiitu. Cuomo on demokraat ja tuntud Trumpi vihase kriitikuna.

New York Times (NYT) kirjutas mai alguses Trumpi maksuandmetest, millest ajalehe väitel selgub, et aastatel 1985-1994 oli tema kahjum äritegevuses 1,17 miljardit dollarit. Trumpi kahjum oli nii suur, et ta vältis kaheksal aastal kümnest tulumaksu maksmist.