Sudaani suurim opositsioonipartei ei toeta üldstreiki

Opositsioonierakonna teatel on «streik relv, mida tuleks kasutada pärast seda, kui kõik on sellele oma nõusoleku andnud».

Parteijuht, ekspeaminister Sadiq al-Mahdi ütles, et selliseid otsuseid peaks langetama protestiliikumise liidrite nõukogu, «mida veel ei eksisteeri ja mis luuakse esmaspäevasel kohtumisel».

Erakonna vastuseis teisipäeval algavale streigile on märk lõhedest protestiliikumises ajal, kui selle kõnelustel sõjaväega uue valitsusorgani moodustamise üle valitseb patiseis.

Sudaanis viis kuud kestnud meeleavaldusi vedav Allianss Vabaduse ja Muutuse Eest kinnitas laupäeval, et streik algab teisipäeval.

Inimestel palutakse tööle minna, kuid seal mitte midagi teha. Seejärel on üle riigi kavas protestimarsid ning aktsioon kulmineerub massimeeleavaldusega neljapäeval.

Paar minutit pärast Umma avaldust teatas protestiliikumise võtmeosaline, Sudaani Kongressipartei, et streik algab teisipäeval plaanipäraselt.

Partei teatas, et streik uus meede «revolutsiooni missiooni lõpuleviimiseks», ja lisas, et on kindel revolutsiooni võidus.