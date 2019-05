Tulevikuerialad, mida tasub õppida

„Tegelikult tasub õppima minna iga eriala, kui tehakse teadlik otsus ja see paneb silma särama,” julgustab noori Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma, kuid lisab, et erialavalikul tasuks silmas pidada eelkõige seda, millistel ametikohtadel on tulevikus töötajaid vaja, mis ennast huvitab ja millised on töötingimused. Samal arvamusel on Tartu Ülikooli karjäärinõustaja ja nõustamiskeskuse juhataja Kristel Lään-Saarik, kes rõhutab, et erialavalikul pööraku noor peaasjalikult tähelepanu oma huvidele, võimetele, vajadustele, ootustele ja väärtustele.

Samuti soovitab Lään-Saarik mõelda sellele, et erialavalikut ei tehta ainult üks kord, õppida on kasulik kogu elu. Ta julgustab nõu ja tuge küsima vanematelt, õpetajatelt, sõpradelt ning karjäärispetsialistilt, kes aitab paremini mõista iseennast ja luua seoseid huvide, õppimisvõimaluste ja töömaailma vahel.

OSKA uuring

OSKA on tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem, mis otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja praegu ja tulevikus, selgitab Randma ning lisab, et OSKA uurib Eesti tööjõuvajadust lähema kümne aasta jooksul ja uuringuid koostab Kutsekoda. Maailma tulevikutrendidega kursis olemiseks soovitab ta silma peal hoida näiteks Maailma Majandusfoorumi, McKinsey Instituudi, Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD ja teiste uurijate töödel.

Uuringu tulemustest selgub, et tulevikus toovad kindlasti leiva lauale ametid, mis on seotud tehnoloogia arendamise, hooldamise ja kasutusele võtmisega eri elualadel, olgu selleks tööstus, tootmine, tervishoid, kaubandus, põllumajandus vms, räägib Randma. Aastaks 2025 prognoositakse tema ütlust mööda töötajate arvu kasvu IT-aladel, puidutööstuses, masinate ja seadmete hoolduses, teaduses ja arenduses, inseneribüroodes, disainialal, konsultatsioonivaldkonnas ning seoses rahvastiku vananemisega ka tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Peale selle on töötajaskonna kõrge keskmise vanuse tõttu terav tööjõuvajadus juba praegu energeetikas ja hariduses.

Innove juhatuse esimees Birgit Lao rõhutab, et üks tulevikutöö on kindlasti õpetajaamet ja ka Innove paneb selle valdkonna toetamisele suurt rõhku. „See on hea võimalus ennast teostada, olla positiivne eeskuju, arvamusliider ja protsesside mõjutaja nii kogukonna kui ka riigi tasandil,” räägib Lao.

Ligemale pooltel tulevikutöötajatest peaks olema kõrg- ja kolmandikul kutseharidus, nähtub OSKA uuringust. Ettevõtjad rõhutavad tavaliselt, et neil jääb puudu praktiliste oskustega töötajatest, seega kutse- või rakenduskõrghariduse lõpetajatest. Randma sõnul on eriti hinnatud need, kes on alustanud õpinguid kutsekoolist ja liiguvad seejärel järgmistele haridustasemetele, näiteks rakenduskõrgharidusse või magistriõpingutesse. Birgit Lao toob ühe põneva võimalusena välja töökohapõhise ehk õpipoisiõppe. Kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes ning kogu õpe ongi kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöö. Töökohapõhist õpet pakub praegu Eestis 22 kutsekooli ja erialade valik on lai.