Ennast hoidev töö- ja koolielu

„Nii Eestis kui ka maailmas on vaimse tervise probleemid noorte seas laialt levinud, puudutades elu jooksul mõningail andmeil iga teist kuni neljandat inimest,” räägib Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise (ENVTL) eestvedaja ja Peaasi.ee koolitaja, Tartu Ülikooli doktorant Merle Purre ning lisab, et noorte oskused emotsioonide ja stressiga toime tulla vajavad täiendamist. Koolides noortele vaimsest tervisest rääkimas käies on tunda, et noored küll teadvustavad vaimse tervise teema olulisust ja oskavad tihti ära tunda märke endal või lähedastel, ent teadlikkus abist, ravivõimalustest ja nendeni pääsemisest vajavad tema sõnul olulist arendamist.

Raskuste tekkimisel on väga kerge end isoleerida, ent just kontakti hoidmine sõprade ja lähedastega võib päästa hullemast. FOTO: Shutterstock

ENVTL on Purre ütlust mööda ühendus kõigile, kel südamel noorte vaimne tervis ja heaolu. Ta toob organisatsiooni helesinise unistusena välja selle, et iga noor Eestis saaks üles kasvada vaimset tervist toetavas keskkonnas. Liikmete seas on palju noori, kes soovivad parandada meie haridusmaastikku, õpivad psühholoogiat või huvituvad noorsootööst. Sugugi vähem oluline pole see, et ühendav ja sütitav jõud on ka noorte endi kogemused.

Samas tõdeb Purre, et ükski arutelu ei saa katta auku, mis on tekkinud riikliku vaimse tervise poliitika puudumisest, sellest tulenevalt puudub paljudes koolides näiteks psühholoog või sotsiaalpedagoog. Ta usub, et suur kasu oleks sellest, kui õppekavas oleks emotsioonide märkamise, nimetamise ja nendega toimetuleku ning suhtlusoskuste arendamine. On tore, et selliseid algatusi juba kasutatakse (nt Kiusamisvaba Kool või Vaikuseminutid), ent niisugused programmid võiksid Purre arvates olla süsteemsed, igas koolis.

Karjäärinõustaja ja tööõnnespetsialist Tiina Saar-Veelmaa räägib valikute paljususest, millega tänapäeva noored vastamisi seisavad, ja märgib, et on suur oht siht silme eest kaotada. Ta toob välja saksa eksistentsiaalfilosoofi Karl Jaspersi juba eelmisel sajandil öeldud mõtte, et selles pöörases maailmas ei saa me loota välisele, vaid peame välja arendama oma sisemise juhtimise süsteemi. Kahjuks enesejuhtimist ja enesehoiu oskusi Saar-Veelmaa teada enamikus koolides ei õpetata ja läbivat karjääriõpetust ei ole.

Toetav keskkond kui võti

Vaimse tervise probleemide tekke mõjutajad saab laias laastus jaotada kaheks: geenid ja keskkond. Purre selgitab, et suguvõsas võib olla kalduvus teatud terviseprobleemidele, ent keskkonnast sõltub, kas need ilmnevad. Näiteks kui geenidega on saadud kaasa soodumus mõne probleemi avaldumiseks, siis toetav keskkond, nii füüsiline kui ka sotsiaalne, võib haiguse avaldumise ära hoida. Ja vastupidi: kui eelsoodumust ei ole, aga ümbritsev keskkond ei ole toetav, võib vaimse tervise probleem siiski tekkida.