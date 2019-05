Kuidas saada maailmavallutajaks

Loor tõdeb, et õpilasfirmade tooted lähevad aasta-aastalt kvaliteetsemaks, pudi-padi või ülejala valmistatud esemeid leiab järjest harvem. Reklaami- ja müügitöö käib väga suures osas sotsiaalmeedia kaudu. Näost näkku müüki on kõige lihtsam praktiseerida laadal ja seetõttu pakutakse noortele selliseid müügivõimalusi. „Näeme, kuidas nii toote kvaliteet ja läbimõeldus kui ka müügiargumendid iga laadaga paranevad,” ütleb Loor.

Selleks, et ideest saaks õpilasfirma, on vaja meeskonda, pealehakkamist, palju tööd ja järjekindlust. See on lihtne valem, mis kehtib nii õpilasfirmas kui ettevõtluses. Õpilasfirmast päris ettevõtet sageli ei saa. Esiteks seetõttu, et see polegi õpilasfirma eesmärk. Loori jutu järgi on noored õpilasfirma protsessist saanud pigem kogemuse ja julguse ning nüüd ootab neid ees koolilõpetamine ja haridustee valik.

Ettevõtluspisik lööb sageli välja hoopis hiljem ja juba valitud erialal. Õpilasfirmast saab edukas ettevõte, kui idee on väga hea või elujõuline. Näiteks on õpilasfirmast välja kasvanud Realister, mis toodab valemivihikuid, Kolm Põrsakest, kes pakub teadusetendusi ja -ringe lastele, Festera, mis töötas välja biolaguneva prügikasti, Spoony, mis teeb šokolaadilusikaid. Sageli ootab õpilasfirmast ettevõtteks kasvanud ettevõtteid ees oluline meeskonnavahetus ning tihti lahkuvad algsed tegijad sootuks.

Inspiratsioon

Robin Saluoks on hea näide sellest, kuidas tänu õpilasfirmale saada edukaks ettevõtjaks. Robin tegutses alguses õpilasfirmas Kolm Põrsakest (Eesti ja Euroopa parim õpilasfirma 2013) ning hiljem lõi ettevõtte eAgronom. Aastal 2018 pälvis parima noore ettevõtja tiitli. Ta jagab oma kogemust.

Puutusin ettevõtlusega kokku juba väga noorena. Mul oli õnne, et isa võttis mind juba lapsena nõupidamistele kaasa, tänu sellele mõistsin, et ettevõtlus pole mingi raketiteadus. Mind motiveerib ja inspireerib see, et ettevõtlus on võimalus muuta maailma selliseks, nagu soovin.

Keskkoolis lõime sõpradega firma Kolm Põrsakest, mille eesmärk on teadusteemaliste ürituste kaudu motiveerida lapsi ja noori õppima. Kaks ja pool aastat tagasi otsustasin edasi liikuda ja lõin ettevõtte eAgronom, mille missioon on ühendada maailma põllumehed ja aidata neil saavutada järjest paremaid finantstulemusi.

Olen rännakul nii mõndagi õppinud. Esiteks kuulan palju kriitilisemalt väliseid nõuandjaid. Nad ei pruugi olla minu valdkonnaga kursis ja võivad anda valesid soovitusi. Tahan, et mul on alati selge ülevaade oma valdkonnast ja teen otsuseid iseenda teadmistele tuginedes.

Teiseks olen mõistnud, et tulemuseni võib viia mitu teed ja ebaõnnestuda võib ka siis, kui pendeldad liiga palju eri võimaluste vahel. Kusjuures võib isegi olla kaks väga head ideed, aga kui need ühendada ja leida konsensus, viib see ebaõnnestumiseni.

Kolmandaks on ettevõttes oluline paika panna, kes mille eest vastutab. Olen õppinud, et tiimitöö ei seisne ühises otsustamises. Parimaid otsuseid tehakse individuaalselt ja meeskonnatöö võti on usaldus, et kaaslased on oma valdkonnas pädevad.

Olen tiitli „Parim noor ettevõtja 2018” üle väga tänulik ja uhke, et eAgronomi revolutsiooni selliselt tunnustati. Samas mõtlesin, et auhind ei muutnud mind mingil moel targemaks, ent ometi hakati mind kutsuma paljudele üritustele, ajakirjanikud võtsid rohkem ühendust jne. Seega olen püüdnud olla iseenda suhtes tähelepanelikum – kas jutt, mida kuulen, on tõesti õige või olen tiitlist pimestatud.