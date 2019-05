Meeskooride liigijuht Mikk Üleoja: laulu- ja tantsupidude traditsioon püsib, kuni on piisavalt inimesi, kes on valmis selle nimel pingutama

Ootan, et mu hing saaks puudutatud ja mõte ergutatud. Saan alati tantsupeolt sügava elamuse – kuna ma ise rahvatantsuga ei tegele, on see minu jaoks alati värske. Tantsupeol tulevad ikka ette hetked, mil nutt on kurgus ja hingata on raske. Nii palju ilu korraga! Peaaegu liiga palju ühe inimese jaoks vastu võtta.

Traditsioon jääb püsima kui me seda väärime. Aeg-ajalt kostab siit-sealt mõtteavaldusi, et laulu- ja tantsupeod on isetekkelised. See on suur ja sügav ekslik arusaam põhimõttelisel tasandil. Pidude õnnestumise nimel teevad kümned tuhanded inimesed kõrgelt organiseeritud ja koordineeritud kujul aastate kaupa tööd, treenivad ja harjutavad, planeerivad ja organiseerivad. Seda on oluline teadvustada ja meeles pidada. Kultuur on pingutus. Laulu- ja tantsupidude traditsioon püsib, kuni on piisavalt inimesi, kes on valmis selle nimel pingutama ja oma töö viljad ühisele lauale asetama.