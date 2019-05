Mart Helme: rektorite kriisikogunemiste korraldamine on kohatu

Ehk siis palgad ei tõuse?

Ei ole öelnud seda. Ütlesin, et augustis hakkame tegema järgmise aasta eelarvet ja siis me näeme, et kas me leiame järgmise aasta palgatõusuks viisteist miljonit või me ei leia. Mina arvan, et leiame.

Kuidas on idapiiriga lood? Kas me lähme odavamat varianti tegema?

Idapiiril on väga palju auke, mida on vaja lappida. Seda raha ei olegi kunagi olnud. Sest see oli ulmeprojekt, mis kirjutati kokku. Nüüd me oleme reaalse olukorraga vastamisi ja näeme, et saame piiriehitamist jätkata. Aga peame seda tegema odavamas versioonis. Sellele saame hiljem hakata juurde ehitama kogu seiresüsteemi, trooniplatvorme, lisa juurdesõiduteid, varugeneraatoreid.

Kui seal on umbes viiskümmend kilomeetrit sood, kuhu on kavandatud sõiduteed, millel ka veoautod saavad sõita, siis see loomulikult saab kallis. Niisugused asjad jäävad ära. Esialgu me ehitame välja need kohad, kus käib salakaubavedu.

Ministeeriumid peavad kokku hoidma. Ei saa teha neid kulutusi, mida on planeeritud ja soovitud. See vastab tõele.

Kui palju on plaanis siis «kokku hoida»?

Nende numbrite kokkulöömine käib praegu. Valdkondade kaardistamine ja kokkuhoiukohtade otsimine käib. Ministeeriumid said juhtnööri oma kulutused üle vaadata ja võimalikud kokkuhoiukohad esitada rahandusministeeriumile.

Kust siis plaanitakse täpselt kokku hoida?

Igasugused jooksvad kulud on võimalik kokku hoida. Väga paljusid asju on võimalik ajatada. Seiresüsteeme ja varugeneraatoreid on võimalik ajatada. Kas me teeme praegu drooniplatvormid või lükkame drooniplatvormide ehitamise näiteks aastasse 2024.

Praegune variant, millega me piiri väljaehitusel edasi läheme, siis see on kümnetes miljonites. Praegu on võimalik kokku hoida sadu miljoneid eurosid ja teha neid siis, kui tekivad reaalsed võimalused.

Umbes aasta tagasi ütlesite ERR-ile, et riigil on raha nii palju, et küsimused katteallikatest on kohatud. Täna on selline seis, kus väga paljud ministeeriumid küsivad, miks me ei saa seda, mida meile lubati.

Osa nendest ministritest olid eelmises valitsuses ja nad peaksid endale väga hästi aru andma, mida nad lubasid enne valimisi. Ma ei hakka näpuga näitama. Aga katteallikatega me tegeleme. Me saame ka üle riigi vaadata, missugused suured projektid me ära jätame.