Seitset prantslast ootab ISISe ridades võitlemise eest võllapuu

Yassine Sakkam oli üks 12 Prantsuse kodanikust, kelle tabasid USA toel Süürias džihadistisega võidelnud kurdi väed ja kes jaanuaris Iraagi võimudele üle anti.

Yassine Sakkam on järjekorras seitsmes Prantsusmaa kodanik, kelle Iraagi võimud viimastel nädalatel ISISe ridades võitlemise eest surma on mõistnud. FOTO: - / AFP / Scanpix

«Ma tunnistan, et vandusin truudust ISISele,» ütles mees kohtus ja lisas, et talle maksti 70 dollarit (62 eurot) kuus. Sakkam ütles, et kahetseb otsust, ja palus armu, ent Iraagi kohus otsustas teda sellest hoolimata karistada surmanuhtlusega.

Praegu 29 aasta vanune Sakkam sõitis 2014. aastal Prantsusmaalt ISISe aladele, et võidelda äärmusrühmituse ridades. Temast sai üks kurikuulsamaid Prantsuse džihadiste, kelle vahistamist taotles Prantsusmaa juba alates 2016. aastast.

Ta võeti kurdi võimude poolt kinni 2017. aastal.

Kurikuulus on ka tema vend Karim, kes korraldas 2015. aastal Iraagi-Jordaania piiril enesetapurünnaku.

Sakkami näol on tegemist juba seitsmenda prantslasega, kelle Iraagi võimud viimastel nädalatel ISISe ridades võitlemise eest surma on mõistnud. Meestel on aega 30 päeva, et kohtuotsus edasi kaevata.

Prantsusmaa võimud on Iraagi kohtuotsused hukka mõistnud, sest nad ei poolda karistusena surmanuhtlust. Eile ütles Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian, et võimud teevad kõik endast oleneva, et takistada surmanuhtluste elluviimine.

Iraagi kohtu tehtud otsuseid on kritiseerinud ka inimõigusorganisatsioonid, kelle sõnul koguvad Iraagi võimud kahtlusalustelt tunnistusi piinamise abil. Lisaks leiavad paljud, et ISISe ridades võidelnud inimeste üle tuleks pidada kohut nende kodumaal, mitte Iraagis või Süürias.

Samas on Prantsusmaa keeldunud oma kodanike kodumaale toimetamisest ja lasknud nende üle hoolimata surmanuhtluse ohust pidada kohut Iraagis.

Iraak on võtnud vahi alla tuhandeid Süürias vangi langenud pühasõdalasi, kelle USA toetusega kurdi-araabia relvarühmitus Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) on viimastel kuudel riigile üle andnud.

Seni on Iraagi kohus süüdi mõistnud umbes 500 välismaa kodanikku, keda süüdistati seotuses ISISega.

Lisaks võitlejate üle kohtu mõistmisele tegeleb Iraak aktiivselt ka võitlejate lastega. Täna saatis Iraak Türki 188 last, kelle vanemad olid väidetavalt äärmusrühmitusega seotud.