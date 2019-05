Kui palju käisid välismaal Kingo eelkäijad?

Praegune väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ütles Postimehele, et soovib ministrina välismaad külastada nii vähe kui võimalik. Tema eelkäijate hinnangul on Eesti välismaal esindamine ning inglisekeelne suhtlus ministritöö oluline osa.

Kõige kauem viibis välislähetusel Liisa Oviir, kes oli 4. aprillist 2016 kuni 22. aprillini 2016 Jaapanis, Tokyos ning USAs, Arizonases, Californias ja Washingtonis. Oviir käis ministrina välismaal 13 korda, külastades teiste seas ka Keeniat ja Kolumbiat. Selle kahenädalase reisi tõttu, mille jooksul ei olnud tal staatusele kohaseid kohtumisi, sattus Oviir tugeva kriitika alla. Asi oli selles, et tööreisideks ettenähtud eelarve ajas Oviir juba poole aastaga lõhki.

Taavi Rõivase esimeses valitsuses väliskaubandus- ja ettevõtlusministri ametis olnud Anne Sulling (RE) rääkis, et tema arvates ei ole väliskaubandus- ja ettevõtlusministri tööd võimalik teha inglise keelt kasutamata ja välismaal käimata.

2015. aastal sattusid Eesti piimatöösturid keerulisse olukorda, Vene turg kukkus sisuliselt sanktsioonide tõttu ära. "Siis aitasin meie ettevõtjatel leida võimaluse eksportida Jaapanisse. See tähendas tihedat suhtlust jaapanlastega ja ka seal kohal käimist. Seda ei oleks olnud võimalik korraldada läbi tõlgi ega kellelegi delegeerides," ütles ta.

Jüri Ratase esimese valitsuse aegne ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist kinnitas, et inglise keel on selles töös igapäevane. «Suhelda tuleb telefonitsi välismaa kolleegidega, võtta vastu delegatsioone. Nad (ministeerium - S.P) peaks võtma tööle täiskohaga tõlgi,» ütles ta.

Tammist rõhutas, et Kingo ametikoht on iseloomult sarnane müügimehe tööga, sest väga suur roll on inimestevahelisel läbisaamisel. «Kui seda ei tee, siis pole sellel ametikohal mõtet,» ütles ta.