Teel tulevikukooli suunas

Idee on pakkuda tarkust ja tuge õppeasutustele, kes on võtnud sihi liikuda tulevikukooli poole, kelle jaoks on oluline õppuri terviklik areng ning ühiskonna ja töömaailmaga haakuv kompetentsipilt – lisaks headele aineteadmistele ka piisavalt üldpädevusi ja globaalset tarkust, sotsiaalseid oskusi, ettevõtlikkust ja loomingulisust.