Fotod: Juubelipeo tuli jõudis õhtuks Kuressaarde

Kahtla Kellade ansambli juhendaja ja Laimjala rahvamaja juhataja Inga Rand ütles tuld tervitades, et kellahääl on kaunis ja kõlab kirikus imeliselt, mistõttu sobib see ka tule tervitamiseks väga hästi. „Kui saarlased said siinse tuleteekonna korraldamise enda kätte, otsustasime välistada tulega liikudes turistilõksud – pigem väärtustame Saaremaa väiksemaid kohti, mida tuleb tundma õppida ja väärtustada,“ sõnas Rand.