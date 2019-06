Teine suur eesmärk on vähendada lõhet poliitilise ja ideede ajaloo vahel, mis tuleneb nende valdkondade eraldi käsitlemisest. Kui see lõhe väheneb, saab paremini selgitada nii valitsevate kui ka revolutsiooniliste ideede mõju ajaloole.

Sageli esitatakse ühiskonnateadusliku mõtte arengut kui uute ideede väljakasvamist vanadest, nende kummutamist intellektuaalsel või teaduslikul tasandil. „Vaadeldes 20. sajandi ühiskonna- või humanitaarteadusi on näha, et rangelt teaduslikuks peetud meetodid või mõisted on välja kasvanud teadlaste ühiskondlikest ja poliitilistest probleemidest,” selgitab Keedus ja lisab, et esimene maailmasõda mõjutas teadust samamoodi kui kunsti, filmi, muusikat ja kirjandust – ka teaduses oli oma avangard, muutusid meetodid ja mõtlemine. „Sel ei ole ainult teoreetilised, vaid ka kogemuslikud põhjused,“ nendib Keedus.