USA andis Türgile juuli lõpuni aega Vene relvatehingust loobumiseks

Riikliku relvakorporatsiooni Rostehh peadirektor Sergei Tšemezov teatas varem päeval, et Venemaa alustab õhutõrje raketisüsteemide S-400 tarnimist Türgile kahe kuu jooksul.

«Ma loodan, et me alustame tarneid umbes kahe kuu jooksul,» ütles ta telekanalile NTV.

«Krediit on kulutatud, tehnoloogia on toodetud. Ja me lõpetasime kõigi sõjaväelaste koolitamise,» lisas Tšemezov.