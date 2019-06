Venemaa tugevdab läänepiiri veel ühe tankipolguga

«Lääne sõjaväeringkonna 20. üldarmee koosseisu moodustatakse tankipolk. See koostatakse üksiktankipataljoni alusel Smolenski oblastisse. See suurendab motolaskurdiviisi lahinguvõimalusi,» edastas pressiteenistus, lisades, et ettevalmistustööd peaksid olema lõppenud 1. detsembriks.