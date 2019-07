FOTO: Vivacolor

Nii mõnigi meist on plaaninud sellesse suvesse luitunud või koorunud värviga maja ülevõõpamise. Kuna tegemist on suure ettevõtmisega, nõuab see tavalisest põhjalikumat planeerimist.

Millest alustada?

Esmalt vaata üle fassaadi seisukord ja vaheta vajadusel välja pehkinud lauad. Eemalda pinnalt kogu lahtine värv ning oksakohtadelt vaik kraapraua või terasharjaga. Pühi pinnalt tolm ja lahtised osakesed harjaga. Pese määrdunud pind spetsiaalse puhastusvahendi vesilahusega, loputa. Kui seinal on hallitust või sammalt, siis see tuleb kindlasti eemaldada mehhaaniliselt ja seejärel pind pesta hallitusvastase ainega. Need pinnad, kust värv on puiduni maas, tuleks töödelda puiduimmutusainega, mis kaitseb laudist seestpoolt sinetuse ja hallituse eest. Metallpindadelt eemalda rooste ja krundi need metallikruntvärviga.

FOTO: Vivacolor

Sobivad ilmastikuolud

Värvimistööde teostamise ajal peab ilm olema kuiv ja pilves, temperatuur vähemalt +5 kraadi. Otsene päike raskendab värvimist, sest värv kuivab liialt kiiresti. Ka fassaadi laudis peab olema kuiv. Hea, kui on olnud vähemalt 2-3 päeva kuiva ilma. Värvida on soovitatav päikese liikumise suunas ja päikese eest ära.

Majade kõrgemate ja raskemini ligipääsetavate osade värvimiseks võta abiks redel, tellingud või pikendusvars. Enne värvima asumist kata kinni need maja osad, mida sa ei soovi värvida ning millede puhastamine on aeganõudev (näiteks aknad, uksed, fassaadi detailid jne). Ära unusta ka kinni katta ilutaimi, mis on maja lähedal.

Värvimine

Väga halvas seisukorras ja varem õlivärviga värvitud pinnad krundi lahustipõhise Villa Primer kruntvärviga enne veepõhise puitmajavärviga värvimist. Kruntvärv imendub hästi aluspinda, jätab ühtlase nakkuva aluse pinnavärvile ja vähendab vaigu läbiimbumisest põhjustatud värvimuutusi.

FOTO: Vivacolor

Puidu värvimisel tuleks kasutada mahukaid fassaadipintsleid (100 või 120 mm laiusega). Eriti mugav on Anza Platinum Angled välistööde pintsel, mis on väga mahukas, hea kulumiskindlusega ja spetsiaalse korgiga, et värv ei kuivaks ära tööpauside ajal.

FOTO: Vivacolor

Töö kiirendamiseks võib esmalt värvi pinnale kanda ka rulliga ja seejärel värske värv koheselt üle pintseldada. Pintsliga töödeldes saab värv parema nakke puiduga.

Maja fassaad peab igal aastal hakkama saama nii karmi talvise külma kui kuuma suvepäikesega, lõputu vihma ning lugematu arvu külmumiste ja sulamistega. Seepärast on eriti oluline, et fassaadivärv on UV- ja külmumiskindel ning samaaegselt nii vetthülgav kui veeauru läbilaskev, mis tuleb majast seestpoolt. Lisaks on puit nn. elav materjal, mistõttu on oluline ka värvi piisav elastsus.

FOTO: Vivacolor

Puitmajavärv peab olema küllalt tugev, et seinale saaks mureta toetada jalgratta, murutrimmeri või muud tarvilikku. Ka mänguhoos juhuslikult vastu seina lennanud pall või aknast sisse kiikav koer ei tee tugevale värvile midagi halba.

Sellisteks veepõhisteks puitmajavärvideks on matt Villa Akva või poolmatt Villa Ultima.

FOTO: Vivacolor

Tooted on saanud uue sisu, millega on tagatud nüüd kuni 15 aastat ilmastikukindlust. Villa Akva on eelistatuim puitmajavärv Eestis olnud juba 25 aastat.

Kui puitmaja asub miljööväärtuslikus piirkonnas, on sageli seadustega ette

FOTO: Vivacolor

nähtud kasutada maja värvimisel traditsioonilisi tooteid, nt linaõlivärvi. Vivacolor on välja töötanud spetsiaalse ajaloolistele puitmajadele mõeldud linaõlivärvi Villa Lin, mis on tugevdatud männiõli alküüdiga. Toodet saab toonida Tikkurila värvikaardi "Vana Aja Värvid" abil - nii saab tulemus igas mõttes traditsioone väärtustav.

FOTO: Vivacolor

Milline toon valida?

Et saavutada pikka aega kestev kaunis tulemus, on oluline valida värvile välistingimustesse sobiv toon. Ere kevadine ja kuum suvine päike saavad üsna kiiresti jagu just mõnedest erksatest ning tumedatest toonidest, mis võivad pleekida tuhmiks. Fassaadivärvi toon tuleks kindlasti valida välisvärvikaartide toonide hulgast, mille tooni püsivus on testitud ja toonimiseks kasutatakse välistingimustesse sobivaid toonimispastasid. Välisvärvikaardid leiate kõikidest suurematest ehituspoodidest. Suurim valik nii erksamaid kui mahedamaid välisvärvitoone on uues Tikkurila Facade 760 värvikaardis, mille toonid sobivad nii kivi-, metall- kui puitpindadele. Kindlasti vali lõplik värvitoon kaupluses Tikkurila värvikaardist, sest arvutiekraanid võivad näidata väga erinevat värvitooni võrreldes reaalsega.

Puitmajavärviga tuleb üldjuhul värvida kaks korda, et pind saaks piisava paksusega kaitsva värvikihi.

Vajadusel küsi nõu tasuta VÄRVILIINI telefonilt 12011.