Tallinn hakkab linnaplaneerimise ametile uut juhti otsima

«Ameti juhataja leidmiseks kuulutame kindlasti välja konkursi, aga esimese asjana tuleb senine juhataja ametist vabastada,» kinnitas linnaplaneerimise valdkonda juhtiv abilinnapea Andrei Novikov. «Fjuk esialgu jätkab, aga seadus näeb ette, et teatud ametikohtade täitmiseks tuleb välja kuulutada konkurss. Hallik-Jürgenstein esitas lahkumisavalduse, Tallinna Linnahalli ASi nõukogu on kinnitanud tema tööleasumise linnahalli juhina. Ta on linnahalliga ka varem seotud olnud, nii et linnahall saab endale väga hea ja kompetentse juhi. Linnahalli detailplaneering kehtestati tema ajal, samuti on ta seal nõukogu liige olnud,» lausus Novikov.