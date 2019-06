Ametlik: «maatriksimehest» mõrvar ja sarivägistaja on Eesti 41. eluaegne vang

Enriko Nurme kaitsja vandeadvokaat Aivar Ennoki kinnitusel riigikohtusse asjaga edasi ei minda. «Ta on täielikult tunnistanud oma tegevust, isegi rohkem kui seda uurijad teadsid ning mingit vaidlust ju tõendatuses ei ole. Kui mu klient arvab, et ta on vaimuhaige, siis mõlemad kohtud on leidnud, et 80-leheküljel olev ekspertiisiakt on tehtud põhjalik ning minu klient on selle järgi süüdiv. Pole midagi teha, siin pole mingeid muid tõendeid vaja hinnata,» ütles Ennok. Seetõttu pole mõtet ka riigikohtusse minna, sest kolmanda astme kohus ei hakka tõendeid kuidagi teistmoodi hindama.

Harju maakohus mõistis Nurmele käesoleva aasta veebruaris eluaegse vanglakaristuse kahe naise vägistamise ning ühe inimese jõhkra tapmise eest. Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi pandi kõik kuriteod toime kolmel päeval 2017. aasta novembris.

12. novembril kella 18.30 paiku ründas Nurm Tallinnas Hipodroomi läheduses asuva metsatuka ääres naist. Ta lähenes ohvrile selja tagant, haaras kannatanul ümbert kinni ja lohistas ta metsa. Et naine ei saaks vastupanu osutada, lükkas Nurm ohvri selili maha, istus talle peale, peksis naist rusikaga näkku ning lõpuks vägistas. Seejärel röövis ta naiselt mobiiltelefoni, dokumendid ja pangakaardi ning põgenes. Hiljem selgus, et Nurm oli läinud pangaautomaadi juurde ja võtnud kannatanu pangakaarti kasutades välja 600 eurot.

Ööl vastu 13. novembrit ründas ta järgmist naist Koplis asuvate garaažide juures. Süüdistatava käitumismuster oli ka seekord sama. Õnneks kuulis naise karjeid üks mees, kes tormas appi. Tänu sellele jäi kuritegu lõpule viimata ja süüdistatav põgenes sündmuskohalt.

Koukis noaga silmad peast

15. novembril läks süüdistatav tuttava mehe juurde, kellelt röövis pangakaardi ning seejärel ta võikalt tappis. Nurm soovis oma ohvrile tekitada võimalikult palju piinu. Oma ütlustes on mees tunnistanud, et püüdis tekitada oma ohvrile selliseid haavu, et ta kohe ei sureks vaid võimalikult palju piinleks ja valu tunneks. Näiteks hoidus ta arteri läbi lõikamisest. Selleks, et kannatanu ei karjuks ja keegi appi tulla ei saaks, toppis ta ohvrile suhu käterätikust tropi. Kui oli juba selge, et kannatanu nagunii sureb, lõi ta kannatanule noaga mõlemasse silma. Seda tegi elajalik Nurm nii tugevasti, et noa tera puutus vastu kolpa. Kuna kannatanu vaatamata sellele siiski ei surnud, siis hakkas mees teda kägistama.