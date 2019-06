Fotod: «Lasnamäe kurikamehele» mõisteti mõrva eest karm vanglakaristus

Esimest korda kuulis Eesti avalikkus mehest 2016. aastal, kui ta väljus Tallinnas Laagna teel oma Kia Sorentost, võttis kaasa kurika ning ähvardas sellega teises autos viibinud meest. Kohtus väitis mees tookord, et pardakaamera video, mis kulutulena internetis levima hakkas, on võltsitud ning videos polegi raevutseja üldse mitte tema.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Natalia Miilvee on avaldanud, et uurimisversiooni järgi oli Einroosi ajend omakasu: naine oli nimelt teinud mehe kasuks testamendi. Samuti oli Einroos röövinud naiselt sularaha ja vääriskiviga kuldsõrmuse.

Seni on Einroosi kohtuprotsess olnud kõike muud kui tavapärane, sest mees on kasutanud pea iga võimalust, et absoluutselt kõigi ja kõige vastu protsessida. Einroos on muutnud istungi korduvalt palaganiks, mistõttu on kohtunik otsustanud Einroosi mitmel korral saalist eemaldada.