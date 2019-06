Tööandjate jaoks cum laude'l suurt väärtust ei ole

«Üldiselt on enamikul tööandjatel kogemus, et head hinded ei garanteeri ilmtingimata edukat hakkamasaamist tööl ja ka vastupidi. Hinnetest olulisem on kindlasti võimekus oma teadmisi töösse rakendada, neid edasi anda, kasutada ja tahet panustada. Head haridust väärtustavad alati kõik tööandjad, kuid samavõrd oluline on ka hea töökogemus ja isiklikud tööalased saavutused. Seda peab inimene ikkagi töökohal tõestama,» sõnas Matt.

Telia personalijuht Eneken Jalast küll ütles, et nende firmas on kõrgharidus oluline ja vajalik, aga samas ei pruugi hinnete pool olla määrav, sest värbamisel lähtutakse eeskätt inimese kompetentsusest, isiksuse omadustest ning motivatsioonist.

Hindeid tööturul ei pea oluliseks ka cum laude'ga lõpetajad

Aastal 2018 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuse cum laude'ga lõpetanud Laura Hääl sõnas, et kuigi ta tunneb, et see võib-olla eristab teda teistest, siis ta ei usu, et see talle mingi suure eelise annab.

«Arvan, et tööandjad hindavad siiski rohkem kogemust ja lihtsalt seda, et kõrgharidus oleks omandatud,» ütles Hääl ja lisas, et cum laude'ga lõpetamine oli isiklik soov.

Sama väljendas ka eelmisel aastal infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu bakalaureuse cum laude'ga lõpetanud Madli Kaljula. Tema jaoks oli tegu sportliku hasardiga, miks cum laude saavutada, sest tööturul aitab see kaasa vähe. «Kui see üldse kuidagi aitab,» ütles ta ja lisas, et cum laude on kasulikum edasisel õpiteel, kui ta püüab magistriõppesse minna.

Anonüümseks jääda sooviv, kuid 2018. aastal ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala bakalaureuse cum laude'ga lõpetanud tudeng sõnas, et ta ei tunne, et tööturul sellest oleks kasu olnud, pigem isegi vastupidi.

«Tööle kandideerides kohtasin isegi vestlustel suhtumist, et cum laude teeb minust nohiku, kes ainult õpib, kes on n-ö raamatutark ning kel on prioriteediks ainult väga head hinded. Tegelikult see minu puhul absoluutselt paika ei pea,» sõnas ta.

Ta lisas: «Teiselt poolt ei ole ma ka kogenud, et mind oleks tööle võetud just cum laude pärast või et see oleks töölevõtmisel oluliseks faktoriks osutunud. Pigem mängivad tööturul rolli ikkagi praktilised kogemused ja tutvused.»

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni samamoodi cum laudega lõpetanud Tuuli-Ann Freienthal kinnitas, et cum laude võib tööturul isegi pigem takistuseks olla.

Tuuli-Ann Freienthal sõnas, et cum laude võib tööturul isegi takistuseks olla. FOTO: Andres Paabos