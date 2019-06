Lekkinud dokumendid paljastasid Venemaa mõjutustegevuse Aafrikas

Mihhail Hodorkovski. FOTO: DYLAN MARTINEZ / REUTERS / Scanpix

Selleks luuakse suhteid praeguste valitsejatega, sõlmitakse lepinguid sõjatehnika müümiseks ning valmistatakse ette järgmise põlvkonna riigjuhte ja agente. Dokumendid sai esmalt kätte Venemaa poolt tagakiusatud oligarh Mihhail Hodorkovski juhitav uurimisprojekt Dossier Centre.

Lekkinud dokumentidest selgub, et Venemaa mõjuvõimu suurendamise operatsiooni juhib Peterburis elav oligarh Jevgeni Prigožin, kes on president Vladimir Putini lähedane liitlane.

Üheks mõjutustegevuse eesmärgiks on USA, Prantsusmaa ja Saksamaa regioonist välja tõrjuda, teiseks eesmärgiks on läänemeelsete ülestõusude ennetamine, seisab dokumentides.

Putini kokaks nimetatav Prigožin on tuvastatud ka isikuna, kes juhib Peterburi kurikuulsat trollivabrikut ning rahastab Putini eraarmeed ehk Wagner Gruppi. Prigožiniga üritati ka ühendust võtta, kuid vastust ei saadud. Varasemalt on oligarh eitanud sidemeid trollivabrikuga ning väitnud, et Wagner Gruppi pole olemas. Putin on väitnud, et Prigožini ettevõtted pole Venemaa riigiga seotud.

Jevgeni Prigožin. FOTO: Alexander Zemlianichenko / AP / Scanpix

Dokumentidest selgub, et Prigožin on olnud seotud mitmete Aafrikas korraldatud operatsioonidega, millega üritatakse Musta Mandrit muuta oma strateegiliseks tugipunktiks. Prigožini ettevõtete tegevus koordineeritakse Venemaa välis- ja kaitseministeeriumi kõrgete ametnikega. Dokumentides nimetatakse erinevaid Prigožini ettevõtteid koodnimega Firma.

Guardiani teatel on Putin hakanud Aafrika vastu huvi tundma pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal, sest järgnenud sanktsioonide valguses tekkis vajadus uute sõprade ja ärivõimaluste järgi.

Dokumentides nimetatakse Kesk-Aafrika Vabariiki (KAV) strateegiliselt oluliseks riigiks, mis on puhvertsoon moslemiusku Põhja-Aafrika ja kristliku Lõuna-Aafrika vahel. Välja tuuakse, et just KAVi kaudu on võimalik Venemaal üle kontinendi laieneda. Samuti on Vene ettevõtetel võimalik seal saada tulusaid maavarade kaevandamise lepinguid.

KAVi välisministri Sylvie Valerie Baipo Temoni (vasakul) ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi kohtumine Peterburis. FOTO: Sergei Yermokhin / Sergei Yermokhin/TASS

Venemaa huvi Aafrika vastu on näha ka nende hiljutisest tegevusest. 24. mail teatas Kreml, et Kongo DVsse saadetakse oma sõjalised eksperdid, kes hakkavad hooldama Venemaalt pärit sõjatehnikat. Praeguseks on Venemaal sõlmitud sõjalised koostöölepped 20 Aafrika riigiga.

Viis päeva pärast Kongo DV kohta tulnud uudist teatas Kreml, et oktoobris toimub Sotšis Venemaa-Aafrika tippkohtumine, mille eesmärgiks on poliitilise, majandusliku ja kultuurilise koostöö arendamine.

Guardian tutvus ka dokumentidega kaasas olnud kaardiga, mis koostati eelmise aasta detsembris. Seal näidati Firma seoseid erinevate Aafrika riikide valitsustega. Erinevatele koostöövormidele olid omistatud sümbolid ning riikidele anti koostöö taseme põhjal hinne vahemikus 1-5.

Hinde 5 teenisid ära KAV, Sudaan ja Madagaskar. Hindega 4 märgistati Liibüa, Zimbabwe ja Lõuna-Aafrika Vabariik (LAV). Hinne 3 anti Lõuna-Sudaanile ning hinne 2 Kongo DV-le, Tšaadile ja Zambiale.

Teistes dokumentides märgiti Uganda, Mali ja Ekvatoriaal Guinea riikidena, kus kavatsetakse tööd alustada. Egiptust ja Etioopiat nähakse riikidena, kellega koostöö oleks võimalik.