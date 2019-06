Taimekaitse teadlane: lapsed ja rasedad peaksid sööma ainult mahevilju

Pärast esmaspäeval ilmunud toiduohutuse auditit proovisid maaeluministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti ja põllumajandusameti esindajad väita, et riigikontroll on arvud sassi ajanud ning toiduohutusega on kõik korras. Eesti Maaülikooli keskkonnasõbraliku taimekaitse emeriitprofessor Anne Luik on kinnitab, et arvud on õiged ja audit on tehtud korrektselt.

«Audit on väga põhjalik ja hästi tehtud. Maaeluministeerium kiidab kogu meie toidu puhtust, kuid aruandluski, millel see peaks põhinema, on väga puudulik,» sõnas Luik.

Anne Luik. FOTO: Margus Ansu

Ta rõhutas, et Eesti toiduohutuse puudused algavad juba veterinaar-ja toiduameti (VTA) metoodikast, kuivõrd amet lahutab labori analüüside tulemustest 50 protsenti maha. Seetõttu ei ole tema hinnangul VTA «piskust aastaülevaatest» kasu ei kohalikul tootjal ega tarbijal. Aastaülevaates pole eraldi välja toodud ei kohalikes ja imporditud toodetes iga vilja kaupa neis esinevaid jääke ega ka korraga esinevaid niinimetatud mitmeseid jääke. «Kui tarbija näeks, millistest riikidest, millise jääkide kogusega tooted turul on, saaks ta sellest teha oma ostu eelistused,» sõnas ta.

Piirmäärad pole täpsed

Emeriitprofessor selgitas, et meie tervist mõjutab kolm peamist tegurit: pärilikkus, toit ja keskkond. Toidule määratud ohutuse piirmäärad on aga seatud loomkatsete põhjal. «Need on ligikaudsed keskmised ja on määratud ühe kindla taimekaitsevahendi toimeaine kohta,» sõnas ta.

Reaalsuses esineb aga Luige sõnul ühes puu- või juurviljas sageli mitu kemikaali toimeainet ühekorraga.

Luik selgitas, et inimese tundlikkus võib olla väga erinev ning teadusuuringud on näidanud, et lapsed, vanurid ja rasedad on reeglina häiringutele tundlikumad ja tugevamini just saastunud keskkonna tingimustes.

«Väga paljud loomkatsete uuringud näitavad, et erinevad toimeained mõjuvad ka väga väikestes kogustes (ehk tugevasti alla piirnormi), koostoimes palju tugevamalt,» sõnas ta.

Taimekaitsevahendid kuhjuvad organismi

Lisaks igale puu- ja juurviljale seatud piirnormile on igale kemikaali toimeainele määratud ohumäär inimese kohta ehk ADI. Luik selgitas, et ADI on kemikaali kogus milligrammides ühe kehakaalu kilogrammi kohta ööpäevas, mille ületamisel võivad organismi talitlustes kujuneda olulised muutused.

«Arvestada tuleb sellega, et taimekaitsevahendite jääkide lagundamine organismis võtab aega ja osa neist ladestubki organismi, mille tõttu kujuneb kumulatsiooni ehk toime kuhjumise efekt,» sõnas ta.

Luik selgitas, et kiire efekt on mingi allergilise reaktsiooni välja löömine, kuid enamasti hakkab mõju avalduma alles teatava aja möödumisel, kui tekivad häired organismi talitluses.

«Kõikide taimekaitsevahendite suhtes tuleb olla ettevaatlik. Üsna levinud on eksiarvamus, et kui poes müüakse, siis need on ohutud,» hoiatas ta. Tema sõnul kasutatakse taimekaitsevahendeid sageli ka koduaedades mõtlemata, et nende jäägid jõuavad ka keskkonda, kus hakkavad mõjutama nii mulla kui ka veeorganismide elu.

Taimekaitsevahendite jääkide toime võib olla tema sõnul väga erinev, sõltudes vahendist, kontsentratsioonist ja toime kestusest.