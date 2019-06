Kõlvart: filmite nii, nagu ütlen, või ei filmigi

Kui Warner Brosi partnerina Eestis Christopher Nolani filmi «Tenet» võtteid korraldada aitav Allfilm eile hommikul teatas, et on jõudnud linnaga Laagna tee sulgemise asjus kokkuleppele, näis, et asi on lahenenud moel, mis rahuldab ka linnavalitsust. Filmitegijad teatasid, et Laagna teed neljaks juulikuu nädalaks täiesti kinni ei panda.