Video: Tallinna kesklinna ummistavad turismibussid tekitavad ohtlikke olukordi

Turiste teenindav transport on tekitanud Tallinnas turismibusside uputuse - busside kolonnid pargivad kesklinna peatänavate servades, häirides niigi ülekoormatud tänavatel liiklust ning tekitades liiklusohtlikke olukordi. Kõige kriitilisemad kohad on Pärnu maantee ja Mere puiestee, kus mupo patrullid pidevalt keelualades parkivaid bussijuhte korrale käivad kutsumas ja parkimisalale suunamas.

Pärnu maanteel, Tammsaare pargi juures on ülekäigurada ületavate jalakäijate olukord valesti parkivate busside tõttu eriti ohtlik, sest bussid varjavad nii jalakäijate kui mööduvate sõidukite vaatevälja.

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on olukord tõsine: «On ainult aja küsimus, kui seal mõni liiklusõnnetus juhtub.»

«Möödunud aastal ehitas linn busside jaoks spetsiaalse parkimisplatsi sadama ja vanalinna vahetusse lähedusse - Petrooleumi tänavale. Mõte oli, et bussid viivad turistid kesklinna ja suunduvad siis sealsesse parklasse ootama. Kui ekskursioon lõpeb, siis helistab giid juhile ja buss võtab rahva kokkulepitud kohas peale,» lausus Toompere ja tõdes, et paraku seisab parkla tühjana ja linn on turismibussidest ummistunud.