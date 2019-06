Kümned miljonid inimesed jäid Lõuna-Ameerikas elektrita

Uruguay elektrifirma UTE ütles, et «rike Argentina elektrvõrgus mõjutas kogu ühendatud süsteemi, jättes kogu riigi ja naaberriigi mitu provintsi elektrita».

Edesur teatas hiljem, et elektrivarustus on taastumas Argentina pealinnas Buenos Aireses ja selle ümbruses, kuid olukorra normaliseerumiseks kulub veel mitu tundi.

UTE ütles, et mitmes rannikulinnas on elekter tagasi ja jätkub töö elektrivarustuse täielikuks taastamiseks. Uruguay kompanii hoiatas samuti, et selleks võib kuluda mitu tundi.