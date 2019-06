Pärast esimese ebola juhtumi tuvastamist Kongo DVs mullu augustis on viiruse tõttu elu kaotanud 1400 inimest, ehk ligi 70 protsenti nakatunutest. Kokku on nakatatud vähemalt 2062 inimest. Kolmandik nakatunutest on lapsed, vahendab BBC News.