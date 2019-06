Partnersuhete loomiseks ja arendamiseks on Tallinna Ülikoolil innovatsiooniteenuste katusbränd EXU, mille keskmes on teadussaavutuste rakendamine.

EXU tähendab seda, et ülikool aitab teadmiste ja oskustega luua uusi tooteid ja teenuseid, tõsta ettevõtete väärtust ning tagada nende jätkusuutlikkust. On ju ülikooli tugevus võime siduda sotsiaal- ja humanitaarteadused tehnoloogia ja innovatsiooniga.

Rakenduslike tulemusteni saab koostöös ülikooliga jõuda läbi teadusprojektide, mille eesmärk on tulemuste võimalik äristatavus ja korratavus. Tutvuda saab ka mujal maailmas hinnatud tulemustega, mis võivad avardada ettevõtte toodete ja teenuste valikut kodu- ja välisturgudel. Käivitatud on Näost Näkku / Face to Face ehk F2F seminarid, kus viiakse huvi- ja vajaduspõhiselt kokku ettevõtja ja teadlane.