Martin Helme: Eestil puudub vajadus praegu midagi oma alkoholipoliitikas muuta

Helme sõnul on ta vestelnud nii Läti rahandusministriga kui Läti parlamendi liikmetega ja mõistab lätlaste muret selle üle, et Eesti maksumuudatused mõjutavad nende eelarvelaekumisi negatiivselt. «Läti plaanib praegu väga selgelt ainult kange alkoholi aktsiisi alandamist, õlleaktsiisil mitte. Põhjus on selles, et Lätil on praegu seadustatud järgmise aasta märtsi kange alkoholi aktsiisi tõus, mis jõustumisel viib nende määra reaalselt mööda meie määrast, mis omakorda tähendab, et neid ähvardab kange alkoholi puhul piirikaubanduse pea peale pööramine – meil hakkab olema odavam,» kirjutab ta.